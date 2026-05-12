記事ポイントアトレ新浦安の1F食料品ゾーンが2026年7月に全面リニューアルオープン生鮮売場が「SHIN-URA MARCHÉ（シンウラマルシェ）」として新たに誕生クイーンズ伊勢丹・タカギフーズ・富澤商店の3ショップが新規出店 千葉県浦安市にある駅ビル型ショッピングセンター・アトレ新浦安で、1F食料品ゾーン（生鮮・デリ売場）のリニューアル工事が進んでいます。2026年7月の全面オープンに向け、生鮮売場が新たな名称と顔