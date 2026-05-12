記事ポイント株式会社ロココが2026年5月より「企業向けIT研修サービス」の提供を開始ヒアリングからカリキュラム設計・研修実施・効果測定・フォロー研修までを一貫支援対面・オンライン・ハイブリッドに対応し、業種や社員のITリテラシーに合わせて柔軟に設計 IT・DX人材育成の計画を立てても、現場への定着まで至らないという悩みを抱える企業は少なくありません。ロココが、そうした課題を解消する新サービスの提供を開始