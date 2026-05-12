韓国の京義（キョンイ）・中央線の車内で、ある男性が杖をついた高齢の乗客に暴言を浴びせる映像が公開され、物議を醸している。11日、JTBC『事件班長』によると、情報提供者のAさんは9日午後4時30分ごろ、京義・中央線の車内で撮影した映像を公開した。映像には、黒い上着を着た男性が、座席に座っていた高齢の乗客に大声で暴言を浴びせる様子が収められていた。男性は、高齢の乗客が座席の境界線を少し越えて座っていたという理