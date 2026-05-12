トランプ米大統領の在独米軍削減決定を受け、ドイツが長距離打撃能力の空白を埋めるため米国製巡航ミサイル「トマホーク」の購入をまた推進している。10日（現地時間）の英フィナンシャルタイムズ（FT）やロイター通信などによると、ドイツ政府はトマホークミサイルと地上発射システム「タイフォン（Typhon）」をセットで導入する案をめぐり米国側と交渉をしている。このためにピストリウス独国防相はワシントン訪問を計画中で、追