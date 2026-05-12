記事ポイント株式会社ENEOSウイングが2026年5月23日（土）、佐賀県鳥栖市で子ども向け整備士体験イベントを開催します車の点検・洗車・塗装など6種類の体験コーナーに、整備士用つなぎを着用して参加できます全体験終了後にポップコーンのプレゼントと、ハズレなしの抽選会があります 子どもが本物の整備工場で整備士体験ができるイベントが、佐賀県鳥栖市に登場します。ENEOSウイングは2026年5月23日（土）、鳥栖カーケアセ