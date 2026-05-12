グループaespa（エスパ）のカリナが、唯一無二のビジュアルと完璧なスタイルで視線を集めた。カリナは11日、自身のSNSに「Wda」というコメントとともに複数の写真を投稿し、近況を伝えた。公開された写真は、aespaの新曲『Wda』ミュージックビデオ撮影現場での様子を収めたもので、カリナは特有の非現実的なビジュアルで改めて美貌を証明した。特に、ボディラインと骨盤が際立つブラトップとショートパンツを組み合わせたボディス