タイで飼い犬2匹が約60万円を超える金のネックレスを飲み込むという、あきれるような出来事が起きた。8日（現地時間）、タイメディア「ザ・タイガー」によると、タイ人男性のナッタポン・ルカチャートさん（41）は最近、自身の飼い犬たちに起きたあきれるような出来事を紹介した。ナッタポンさんは3匹の犬を飼っている。ある夜、ナッタポンさんは就寝前に椅子の上に金のネックレスを置いておいたが、これを犬たちが囲んで噛み始め