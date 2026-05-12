トランプ米大統領がイランの終戦案を拒否した翌日の11日（現地時間）、米軍が異例にも「極秘」とされる原子力潜水艦の位置を公開した。欧州とアフリカを担当する米海軍第6艦隊は同日、報道資料を通じて「オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦が10日、スペイン南海岸の英国領ジブラルタルに到着した」と発表した。続いて「今回の寄港は米国の能力と柔軟性、そして北大西洋条約機構（NATO）同盟国に対する公約を示すものだ」とし「オ