記事ポイントこんにゃくパークが2026年5月16日〜31日に『こんにゃく麺の日』『こんにゃくの日』にあわせた特別イベントを開催します無料こんにゃくバイキングで「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」など15種類のメニューを提供します5月20日・29日に来場するとミニこんにゃくゼリーをプレゼントしてもらえます 群馬県甘楽郡にある体験型テーマパークこんにゃくパークが、2026年5月16日（土）から31日（日）にかけて特別イベ