記事ポイント一般社団法人日本保育防災協会が、2026年7月27日〜31日の5日間、オンラインで「保育防災カンファレンス2026」を開催します前回開催では2,839名が視聴し、満足度97％を記録した実績あり参加費は無料で、幼稚園・保育園・認定こども園の職員が対象です 子どもの命を守る最前線に立つ保育者のために、防災を「知識」から「行動」へ変えるオンラインイベントが今年も開催されます。日本保育防災協会が主催する「保育