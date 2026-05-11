富士山の閉山中の無謀な登山による遭難などの山岳事故が相次いでいることを受け、静岡県富士宮市の須藤秀忠市長は11日、記者会見で「遭難したら助けてもらえばよいというのはとんでもない話」と苦言を呈した。同市には、富士山登頂の富士宮ルートがある。 山岳遭難救助隊について「命懸けでやっている。たまたま今のところ二次遭難が起きていないが、もし二次遭難が起きれば隊員の家族や上司は我慢できない。怒りになって