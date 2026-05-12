『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月11日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 「これが清掃員を悩ませるカレー爆発です」残ったカレーの捨て方に注意【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「これが清掃員を悩ませるカレー爆発です。」と投稿。ごみの清掃現場でごみ袋に入っていたカレーが、回収車で圧縮された際に周辺に飛び散った