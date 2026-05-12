昨シーズンに引退したプロドライバー松田次生が、まさかのクラッシュ！スーパーGTでは見られない異色のゲーム企画で、スタジオが爆笑に包まれた。【映像】人気レーサー、異例企画でまさかの光景（実際の様子）スーパーGTの番組『笑って学べる!超GTぱーてぃー』では、「ぱーてぃーちゃん」の3人と、NISMOの松田次生監督、KONDO RACINGの名取鉄平がそれぞれペアを組み、『グランツーリスモ7』で対決する特別企画を実施。企画を前