お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）、俳優の綾瀬はるか（41）、桑木里夢（9）が11日、都内で行われた映画『箱の中の羊』（29日公開）完成披露試写会に登場した。【写真】本当の親子みたい…桑木里夢を優しい笑顔で見守る綾瀬はるか＆大悟本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健