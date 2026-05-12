DeNAは12日、山本祐大捕手（27）とソフトバンク尾形崇斗投手（26）、井上朋也内野手（23）の2対1のトレードに合意したことを発表した。山本は2017年ドラフト9位でDeNAに入団し、23年にプロ野球最優秀バッテリー賞を受賞、その翌年に球団では98年の谷繁元信さん以来となるゴールデングラブ賞とベストナイン賞を受賞している。今季28試合でマスクを被り、打撃では1本塁打、8打点、打率.227。尾形は2017年育成ドラフト1位でソフトバン