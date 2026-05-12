ALSOKグループの元警備員が銀行のATMから現金1億円以上を盗んだとして逮捕された事件で、現金のおよそ半分が、逮捕されたホテルの部屋から見つかったことがわかりました。【映像】連行される容疑者大山剛容疑者（57）は去年12月、現場責任者として警備を委託されていた都内の銀行のATMから、あわせて1億3500万円を盗んだ疑いが持たれています。大山容疑者は国内を転々と逃亡した後、おととい京都市内のホテルで逮捕されまし