【ジュネーブ＝船越翔、ワシントン＝中根圭一】スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島で１１日、ハンタウイルスの感染が相次いだクルーズ船に残っていた乗船者の下船が完了した。ＡＦＰ通信によると、下船した乗客ら約３０人が航空機で島を離れたという。約１５０人が乗ったクルーズ船は１０日にテネリフェ島に到着し、同日中に約９０人が各国政府が用意した航空機で自国などに戻った。クルーズ船には一部の乗員が残り、運航会