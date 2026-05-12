アニメ『モブサイコ100』が2026年7月に第1期の放送開始から10周年を迎えることを記念して、さまざまな企画を展開していくことが発表された。本日5月12日は、主人公・影山茂夫（モブ）の誕生日にあわせて、10周年を記念したキービジュアルが公開となった。【画像】公開された『モブサイコ100』放送10周年お祝いイラストまた、関係者からのお祝いコメント＆イラストも公開となり、7月12日に「『モブサイコ100』アニメ10周年記念