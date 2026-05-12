記者会見する金子国交相＝12日午前、国交省金子恭之国土交通相は12日の記者会見で、整備新幹線の施設リース料（貸付料）を巡り、過去にJR東日本と交わしていた合意文書を公開した同社に対し不快感を示した。「公開を想定していない文書を一方的な形で対外的に示され、大変驚いている」と述べた。貸付料はJR側が開業から30年の定額制で支払っている。国交省は4月に徴収期間の延長やJRの収益増などに連動し増額する仕組みを検討