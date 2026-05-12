元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（29）が12日までに自身のインスタグラムを投稿。「見つけたら絶対買う」ものを明かした。「パッションフルーツジュースには目がなくて」と告白。ドリンク越しにデコルテ全開＆腹見せの赤いセットアップ姿でのぞき見するショットを公開した。「見つけたら絶対買う」とつづった。渡邊さんは2023年6月に体調を崩し、同7月以降に担当番組を降板するなどして療養