日本アイスホッケー連盟は12日、女子日本代表「スマイルジャパン」の監督に大久保智仁氏（49）、コーチに久保英恵氏（43）と榛沢淳氏（50）が就任することが決定したと発表した。大久保氏は駒大苫小牧高から東洋大学を経て西武鉄道、コクド、日光神戸アイスバックス、ハイワン（韓国）、SEIBUプリンスラビッツ、日光アイスバックス、東北フリーブレイズで活躍。13年に競技を引退後、指導者として東北フリーブレイズのコーチと