石原宏高環境相環境省職員が水俣病の被害者団体との協議で「他の公害患者と比べても恵まれている」と発言したとして団体側の抗議があったことについて、石原宏高環境相は12日の閣議後記者会見で「事務方に確認し、不適切な発言はなかったとの報告を受けた」と否定した。その上で「被害地域の医療福祉の充実に引き続き丁寧に対応していきたい」と述べた。水俣病患者連合など2団体は1日の水俣病慰霊式に併せて実施された石原氏と