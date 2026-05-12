障害のある女性にわいせつな行為をした疑いで支援団体の元講師が逮捕されました。青少年支援団体「東京YMCA」の元講師、重留真幸容疑者（40）は2023年都内にある団体の施設内で、発達障害のある20代の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。女性が帰宅後、両親に「先生に子供を作る練習をすると言われた」などと話したことから事件が発覚しました。重留容疑者は公認心理師や臨床心理士の資格を持ち、当時は障がいがある