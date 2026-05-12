大迫力「3段スイッチバック」を客車で体感！日本旅行は2026年5月13日(水)、「幹線客車列車と山越え九州横断客車列車の旅」ツアーの申し込み受け付けを開始します。7月1日から9月30日まで開催される「熊本デスティネーションキャンペーン」の開幕を記念するもので、7月4日(土)から1泊2日の行程となります。【画像ギャラリー】「50系客車」の車内などを写真で見るこのツアーの主題となるのは、ディーゼル機関車(形式・両数・連結