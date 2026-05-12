成犬になってから『しつけ』をすることは可能 率直に言うと成犬になってもしつけをすることは可能です。ただし子犬のように柔軟ではなく、時間がかかることが特徴です。 子犬は生後3ヵ月頃になるとそれぞれの家庭に迎えられることが多いですが、警戒心よりも好奇心の方が強いです。視界に入ったものを咥えたりかじったりしますね。 イタズラはしますが言われたことを素直に受け入れ、飼い主の話をよく聞いて生活習慣