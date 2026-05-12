エアコンの室外機にも暑さ対策をすることで冷房効率アップが期待でき、節約や冷房の効きの改善につながるといわれていますよね。100均でも室外機用カバーがよく売られていますが、ベルトで固定するタイプが多く少々面倒…。そんな中、ダイソーでマグネットタイプの日よけカバーを発見！乗せるだけで簡単に対策できます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エアコン室外機日よけカバー（マグネットタイプ）価格：￥330（税込