セリアで見つけたのは、まるでおもちゃのネイルみたいな可愛すぎる文房具。実はこれ、ハケで塗れる水のりなんです。ハート型とスター型のパステルデザインで、デスクに置くだけでも気分アップ。細かい部分にも塗りやすく、封筒の封かんやペーパークラフトなどでも大活躍しますよ。詳しく見ていきましょう♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハケで塗る水のり価格：￥110（税込）サイズ（約）：ハート 29×52×14mm／