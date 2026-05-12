神戸空港第1ターミナルに、「TULLY’S COFFEE神戸空港店」が4月24日にオープンした。TULLY’S COFFEEはシアトル発祥のスペシャルティコーヒーショップ。制限エリア内で唯一の飲食店舗となる。場所は第1ターミナル2階国内線制限エリア内。営業時間は午前6時半から午後9時まで。