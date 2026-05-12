出かける直前に限って、「あっ、アレ忘れた…！」なんてことが多々。わざわざ靴を脱いで室内に戻るのは面倒ですよね。そんな悩みを解消してくれる、優秀なウォールポケットとダイソーで出会いました。他の商品にはなかなかない、嬉しい機能付きで使い勝手抜群！玄関先に設置すれば、忘れ物防止に役立ちます◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ウォールポケット（ポケット5個）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJA