ソニーサーモテクノロジーは、ウェアラブルサーモデバイスキット「REON POCKET 6」（レオンポケット シックス）を発売した。市場推定価格は、専用タグ「REON POCKET TAG 2」が付属する「センシングキット」が2万7500円前後、本体とネックバンドの「デバイスキット」が2万5300円前後。 「REON POCKET 6」は、首元に装着して体表面を直接冷やしたり温めたりできるデバイス。長時間の連続使用に特化