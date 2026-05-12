アルゼンチンサッカー協会（AFA）は11日、同国代表のFIFAワールドカップ2026予備登録メンバーを発表した。FIFAワールドカップ2026南米予選を12勝2分4敗の首位で突破し、14大会連続19回目の本大会出場を決めたアルゼンチン代表。開幕まで約1カ月となった本大会ではアルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同じグループJに入り、史上3カ国目の連覇を目指す。本大会メンバー26名の発表に先立ち、AFAは国際サッカー