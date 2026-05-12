キュラソーサッカー連盟（FFK）は11日、フレッド・ルッテン監督の退任を発表した。FIFAワールドカップ2026開幕を1カ月後に控える中での指揮官交代について、FFKは「建設的な協議の結果、フレッド・ルッテンがキュラソー代表のヘッドコーチを退任することが決まった。彼自身は協議の対象ではなかったが、チームとスタッフの安定性、および健全でプロフェッショナルな関係性を守るために辞任を選択した」と発表。今後の方針につ