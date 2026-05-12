U-17ワールドカップまであとひとつ。同大会の最終予選を兼ねるU-17アジアカップ（グループステージ・上位２か国と、W杯の開催国・カタールが３位に入った場合は各組３位の最上位に出場権を付与）に臨んでいる小野信義監督が率いるU-17日本代表は、開幕２連勝で首位に立っている。12日に行なわれるインドネシアとの最終節で引き分け以上となれば、自力でW杯行きの権利を掴める。敗れたとしても２点差以内であれば、２位以内を確