日本は張本の金星で先手を取ったが、最後は中国の底力に屈した(C)Getty Images現地時間5月10日に幕を閉じた世界卓球ロンドン大会。日本女子は団体決勝で球史に残る大激戦の末に王者・中国に敗れた。日本女子は、2012年ロンドン五輪以来、2016年リオ五輪を除くすべての世界卓球と五輪で団体決勝に進んで中国に挑んできた。その数、実に8回。この間に決勝で戦った日本選手たちは、平野早矢香、福原愛、石川佳純、石垣優香、伊藤