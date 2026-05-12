浦田が攻守に躍動した姿を見せている（C）産経新聞社巨人2年目内野手の浦田俊輔が躍動した姿を見せている。5月10日の中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に「8番・遊撃」で6試合ぶりに先発出場した浦田俊輔は4打数3安打4打点と爆発。9−4と勝利した試合で攻撃の起爆剤となった。【動画】とられた森下も悔しそう…浦田の二塁守備の好プレーシーンこの試合では6回に逆転の2点三塁打を放つなど、足でも光るプレーを見せ、攻守で大