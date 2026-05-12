アイドルグループ・NEO JAPONISMの本多ともはさんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。祖父と母との比較ショットを公開しました。【写真】本多ともはの家族ショット祖父・母との比較ショットに反響本多さんは「祖父母私似てるかな？」とつづり、写真を1枚載せています。祖父の白黒写真と母、そして本多さん自身の顔を並べた比較ショットです。3人の面影が重なる様子がうかがえます。コメントでは「目元がそっくりだね！