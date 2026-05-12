モンゴメリーは村上の活躍を確信していたという(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現在15本塁打をマークし、ヤンキースのアーロン・ジャッジと本塁打争いを演じている。【動画】村上宗隆とモンゴメリーによる「寿司セレブレーション」をチェックここまでの村上の活躍を米国では驚きをもって報じられることが少なくないが、チームメイトで24歳の内野手であるコルソン・モンゴメリーは、驚きを見せていないという。