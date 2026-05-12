言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、専門的な知識を学ぶ場、清流で見かける鮮やかな色の鳥、そして食卓でおなじみの調味料という、3つの言葉を選びました。学びの場から自然の風景、そして台所の話題まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□なーかわ□□あわ□□そヒント：特定のテーマについて学