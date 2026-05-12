Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。格好いい赤いシャツ姿のオフショットを公開しました。【写真】大森元貴の最新オフショット赤いシャツ姿でピースのオフショット大森さんは「催しありゃした」とつづり、自身の写真を1枚載せています。赤い柄シャツを着てピースサインをする姿です。『CDTV ライブ! ライブ!』（TBSテレビ系）にて、新曲『催し』を披露した後のオフショットと思われます。コメ