サカタのタネは、草花・野菜・ハーブ類の統一絵袋ブランド「実咲（みさき）」シリーズに今年秋の新商品として6点を追加し、7月から順次発売する。ハクサイ「畑で長持ち耐病黄芯 80日 初美月（はつみづき）」、ニンジン「暑さに強いニンジン ベーター536」、ソラマメ「大粒多収一寸そらまめ 多空の春（おおぞらのはる）」、ブロッコリー「よくばり」、ダイコン「プロも愛用！早まき早どり おでん大根」、芽キャベツ「病気に強い 芽