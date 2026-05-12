AOKIは、多くの消費者から支持を得ている疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラス ルームウェアオールシーズン」からディズニーデザインの販売を開始した。今回初展開となるディズニーモデルは、「ミッキーマウス」・「ミニーマウス」・「ベイマックス」の全3タイプ。5分袖・7分丈パンツタイプで暑くなるこれからの季節におすすめの同商品は、5月12日から全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップで購入が可能となる。今回A