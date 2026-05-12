ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」からドローンの羽根＆モーターを搭載したハンディファン「爆風ターボファン」を含む風量特化型家電「ド風量」シリーズ10商品を、5月15日から全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で順次販売を開始する。「ド風量」シリーズは、“風量の強さ”に特化した商品を集めた夏の「情熱価格」家電シリーズ。これまで冷風扇やサーキュレーターなどの定番夏物家電のほか、ジ