東京都目黒区の東急東横線高架下の壁面に落書きをしたとして、警視庁目黒署は１２日、同区の飲食店従業員の男（２０）を器物損壊容疑で逮捕した。捜査関係者によると、男は２月２２日未明、同区上目黒の高架下の壁面に黒いスプレー様のもので落書きをした疑い。調べに「酒を飲んで気が大きくなり書いた。下北沢や渋谷でもやった」と認めている。事件現場では以前から壁面への落書きが相次ぎ、今年１月に近くの地元高校生や近