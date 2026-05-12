プロ野球のDeNAとソフトバンクは12日、DeNAの山本祐大選手とソフトバンクの尾形崇斗投手と井上朋也選手による、1対2の交換トレードが成立したことを両球団が発表しました。2017年のドラフト会議で9位指名を受けてDeNAに入団した山本選手は、27歳の捕手。2024年には108試合で打率.291、5本塁打、37打点と躍動しました。山本選手はシーズン終盤に死球で右腕を骨折して離脱しましたが、チームはリーグ3位から下克上で日本シリーズ制覇