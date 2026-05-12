◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は一ゴロに倒れた。初回の第1打席、相手先発右腕・マクドナルドの初球、低めシンカーに積極的に手を出したが、一ゴロに打ち取られ快音は響かなかった。大谷は打者としては前日10日（同11日）まで40試合で打率・241、6本塁打、16打点