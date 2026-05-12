「キング・オブ・ポップ」ことマイケル・ジャクソンさんの妹で、歌手のジャネット・ジャクソン（59）が8日、1989年にリリースしたアルバム「リズム・ネイション1814」で自身初となるグラミーの殿堂入りを果たした。米カリフォルニア州ビバリーヒルズのビバリー・ヒルトン・ホテルで開催されたグラミー博物館と米レコーディング・アカデミーが主催する式典に出席したジャネットは「リズム・ネイション」が今もなお深く、そして力強