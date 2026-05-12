●ブルージェイズ5−8レイズ○＜現地時間5月11日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが地区首位レイズとのカード初戦に敗戦。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、10試合連続安打をマークした。岡本は現地5日の前回対戦で本塁打を放った先発右腕ラスムッセンと対戦。5点を追う2回裏、先頭打者として第1打席を迎えると、カウント1-2から外角ボールゾーンへ逃げるスライダーを打って左前安