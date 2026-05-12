『冬のソナタ』などで知られる女優チェ・ジウの父が亡くなったことがわかった。本日（5月12日）、韓国メディア『ニュースエン』は、チェ・ジウの父チェ・ウニョンさんが前日に逝去したと報じた。【写真】父が亡くなる直前のチェ・ジウ、母と京都旅行14日午前に出棺、火葬、埋葬が執り行われる予定だという。（写真提供＝OSEN）チェ・ジウチェ・ジウはドラマ『冬のソナタ』のヒロインを演じ、日本の韓流ブームを牽引した存在として