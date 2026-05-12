aespaが、新曲『WDA (Whole Different Animal)』で世界の音楽チャートを席巻している。5月11日、aespaの2ndフルアルバム『LEMONADE』の先行公開曲『WDA (Whole Different Animal)』がリリースされ、カムバックの幕を華やかに開いた。【話題】G-DRAGON、aespa・カリナのインスタに「いいね」同曲は、リリース直後にタイ、ポルトガル、シンガポール、ブラジルなど世界17地域のiTunesトップソングチャートでTOP10にランクインし、爆発