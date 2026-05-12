10月 発売予定 【1/100 RX-99 ネオガンダム】 価格：2,310円 【1/100 ガンダム RXF91】 価格：1,980円 BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、ガンプラ「1/100 RX-99 ネオガンダム」と「1/100 ガンダム RXF91」を10月に発売する。価格は「1/100 RX-99 ネオガンダム」が2,310円、「1/100 ガンダム RXF91」が1,980円。5月12日11時から予約を受け付ける